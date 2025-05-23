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Мир

Пакистан и Индия продлили взаимное закрытие воздушного пространства

Флаг Индии, небо, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2025 02:30 Фото: pexels
Управление аэропортов Пакистана продлило до 24 июня закрытие воздушного пространства для индийских авиалиний, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Dawn, 24 апреля Пакистан закрыл воздушное пространство над страной для всех индийских авиакомпаний сроком на месяц.

Индия 23 мая продлила закрытие воздушного пространства для пакистанских самолетов до 23 июня. Предыдущий запрет для Пакистана на использование индийского воздушного пространства действовал с 30 апреля по 23 мая.

Отношения Пакистана и Индии обострились 22 апреля, когда в городе Пахалгам на севере Индии произошла террористическая атака в месте большого скопления туристов. Погибли 26 человек.

10 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан согласились на перемирие.

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Аксинья Титова
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