Государственные СМИ решили ликвидировать в Польше

Министр культуры Польши Бартоломей Сенкевич объявил о решении ликвидировать в стране государственные телеканал, радио и информационное агентство, сообщает Zakon.kz.

По словам Сенкевича, это связано с решением президента Анджея Дуды приостановить финансирование государственных СМИ.



"Я принял решение ликвидировать компании Telewizja Polska S.A. ("Польское телевидение"), Polskie Radio S.A. ("Польское радио") и Polskiej Agencji Prasowej S.A. ("Польское агентство печати")", – цитирует Polsat News главу минкульта страны.

Министр уточнил, что в сложившейся ситуации ликвидация государственных медиа позволит обеспечить дальнейшую работу компаний в будущем, но сначала нужно будет провести "реструктуризацию и предотвратить увольнения сотрудников из-за отсутствия финансирования".

Руководитель президентской канцелярии Гражина Игначак-Бандых сообщала, что Дуда внес в сейм Польши свой проект госрасходов на 2024 год. Глава государства заблокировал в нем выделение 3 млрд злотых (около 750 млн доллров) на нужды гостелеканала Telewizja Polska.

Отметим, что в ноябре премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подал в отставку вместе со всем кабинетом министров после парламентских выборов.