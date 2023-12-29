В Чехии отменили праздничные салюты в знак скорби

Власти большинства чешских городов решили отменить новогодние салюты после стрельбы в Пражском университете в результате которой погибли 14 человек, 25 получили ранения различной степени тяжести, сообщает Zakon.kz

Как сообщает Novinky.cz фейерверки отменили в Оломоуце, Кладно, Йиндржихув-Градеце, Усти-над-Орлици и Карвине. В Праге праздничные фейерверки не запускают с 2019 года.

С просьбой отменить салюты к мэрам чешских городов обратился министр внутренних дел страны Вит Ракушан.

Власти городов Острава, Злин и Пльзень не стали отменять салюты. Традиционный запуск фейерверка в этих городах начнется в 18:00.

Ранее сообщалось, что стрельбу в пражском Карловом университете устроил студент исторического факультета Давид Козак 21 декабря. В результате погибли 14 человек, 25 получили ранения различной степени тяжести, стрелок совершил самоубийство. Среди пострадавших - трое иностранцев: два гражданина ОАЭ и один - Нидерландов.