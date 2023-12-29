Кто стал первой женщиной с состоянием $100 млрд

Первой женщиной в мире, чье состояние достигло $100 млрд стала внучка основателя компании L’Oréal Франсуаза Бетанкур Майерс, сообщает Zakon.kz

По данным индекса миллиардеров Bloomberg, в четверг ее состояние выросло до $100,2 млрд. Такому росту способствовали рекордно высокие цены на акции компании L'Oreal, основанной ее дедушкой в 1909 году.

70-летняя Франсуаза Бетанкур Майерс занимает должность заместителя председателя компании, стоимость которой оценивается в $268 млрд. Она и ее семья владеет 35% акций.

Ранее мы писали, что французский миллиардер завещает половину состояния своему садовнику. Потомок одной из богатейших семей Европы Николя Пюэш начал процесс усыновления своего бывшего садовника. Предприниматель, которому принадлежат около 6% акций дома моды Hermès, намерен оставить приемному сыну как минимум половину состояния