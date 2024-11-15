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Жители турецкой деревни обнаружили необычную находку перед похоронами

Жители турецкой деревни сделали внезапную находку перед похоронами, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 05:42 Фото: pixabay
Жители турецкой деревни нашли перед похоронами односельчанина кувшин, наполненный большим количеством древних монет. Древний артефакт обнаружили жители деревни Тарсус во время подготовки места захоронения, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Express, копая могилу для мужчины в Тарсусе, жители деревни наткнулись на твердый предмет в земле – треснувший керамический кувшин.

При более детальном осмотре выяснилось, что сосуд был наполнен большим количеством древних серебряных монет.

О находке сразу сообщили в полицию, которая приехала на место с сотрудниками местного музея. В ходе тщательного осмотра удалось найти в общей сложности 1100 серебряных монет.

Дирекция музея собирается тщательно исследовать клад, чтобы установить возраст монет и их происхождение.

Ранее сообщалось, что таинственное транспортное средство нашли на месте растаявшего ледника в Альпах.

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