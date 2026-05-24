Мир

Рыбак погиб после нападения акулы в Австралии

акула, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2026 10:50
Мужчина погиб после нападения акулы на Большом Барьерном рифе у северо-восточного побережья Австралии, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, 39-летний мужчина рыбачил на отмели Кеннеди между городами Кэрнс и Таунсвилл. Сообщение о нападении поступило в экстренные службы около полудня.

Пострадавшего в критическом состоянии доставили к лодочной пристани Халл-Ривер-Хедс недалеко от города Талли, однако вскоре после этого он скончался от полученных травм, пишет The Guardian.

Полиция штата Квинсленд сообщила, что подготовит отчет для коронера по факту внезапной смерти мужчины.

Какой именно вид акулы напал на рыбака, пока неизвестно. В водах Большого Барьерного рифа часто встречаются бычьи и тигровые акулы.

Это уже второй смертельный случай нападения акулы в Австралии за последние дни. Ранее 38-летний мужчина погиб после нападения у острова Остров Роттнест недалеко от Перта.

Мухит Турсынали
Мухит Турсынали

