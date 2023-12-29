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Ключевой герой из киносаги о Гарри Поттере сделал неожиданное заявление

актер Фото: kinopoisk.ru
Сыгравший Сириуса Блэка в киносаге о волшебнике Гарри Поттере 63-летний актер Гэри Олдман заявил, что остался недовольным своей игрой в проекте, сообщает Zakon.kz.

Неожиданное признание о своей роли он сделал в подкасте актера и продюсера Джоша Хоровица "Happy Sad Confused". Артист назвал свою игру в "Гарри Поттере" посредственной.

"Думаю, я сыграл посредственно. Может быть, если бы я предварительно прочел книги Джоан Роулинг, как сделал Алан Рикман, если бы я забежал вперед, если бы знал, что ждет нас, я бы сыграл иначе", — предположил он.

Олдман отметил, что всегда критикует свои роли.

"День, когда я сяду, посмотрю на себя на экране и скажу — боже, я великолепен! — будет очень печальным днем. Всегда хочется следующую роль сыграть лучше", — объяснил актер.

Отмечается, что к франшизе "Гарри Поттер" Олдман присоединился в 2004 году. Он сыграл Сириуса Блэка в фильмах "Узник Азкабана" и "Орден Феникса", также у него было камео в последней части киносаги.

Ранее сообщалось, что первое издание "Гарри Поттера" продали за 69 тысяч долларов.

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