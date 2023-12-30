Супруга Брюса Уиллиса рассказала о трудностях семейных праздников с актером

Жена американского актера Брюса Уиллиса, у которого диагностировали лобно-височную деменцию, Эмма Хеминг рассказала о трудностях семейных праздников. Она выложила соответствующее видео на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

27 декабря пара отпраздновала 16-летнюю годовщину совместной жизни. Жена актера призналась, что расплакалась в разговоре с подругой, обсуждая эту тему.

"Праздники — это трудно. Годовщины — это трудно. Но в этом году я поняла ценность сообщества, связей. Это было моим спасательным кругом, я хочу выразить за это благодарность", — сказала Хеминг.

Она также подчеркнула важность иметь близких людей в своей жизни. По ее словам, Брюс называет людей, к которым можно позвонить и на кого можно положиться, "внутренним кругом".

"Мне повезло, что у меня есть близкий круг людей, которые не дают советов, а могут просто выслушать", — отметила она.





Весной 2022 года семья Уиллиса объявила, что он завершает актерскую карьеру. Причиной стал тяжелый диагноз – афазия.

В сентябре 2023 года жена актера поделилась новыми сведениями о его состоянии. По ее словам, сложно сказать, понимает ли сам Брюс Уиллис, что у него неизлечимое заболевание.

