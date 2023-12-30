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14 человек погибли во время наводнения на востоке ЮАР

наводнение в ЮАР Фото: pixabay
14 человек погибли из-за вызванного дождями наводнения на востоке ЮАР в районе города Ледисмит, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации радиостанции EWN, спасательные службы обнаружили в последние часы несколько тел, унесенных вышедшей из берегов рекой. 

Местные власти не исключают, что в ближайшие сутки число жертв наводнения может увеличиться, так как синоптики предсказывают продолжение в этой части ЮАР обильных дождей, которые идут с начала текущей недели.

Ранее сообщалось, что 35 человек погибли из-за последствий беспрецедентно сильных осадков в Индии.

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