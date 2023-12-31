Минздрав Газы сообщил о более чем 21,6 тысячи погибших с начала войны с Израилем

Количество погибших в результате боевых действий в секторе Газа с 7 октября увеличилось до 21 672 человек, за последние сутки погибли 165 человек, еще 250 получили ранения. Об этом информирует 30 декабря 2023 года Минздрав анклава, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, за время войны Израиля и палестинского движения "Хамас" ранения получили 56 165 человек.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале минздрава Газы, говорится, что за время войны погибли 312 медицинских работников анклава. Ведомство также утверждает, что израильские военные атаковали 142 медицинских учреждения и полностью вывели из строя 23 больницы и 53 медицинских центра.

Война между Израилем и "Хамасом" началась 7 октября. Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников.

В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

1 декабря израильская армия объявила об окончании перемирия в Газе и возобновлении боевых действий. При этом Израиль начала наносить удары не только по северной, но и по центральной части сектора Газа.

При этом 4 декабря Израиль объявил о расширении наземной операции на юг Газы. В частности, израильские войска продвигаются в южную часть палестинского эксклава в район города Хан-Юнус.