Минздрав Газы сообщил о более чем 21,6 тысячи погибших с начала войны с Израилем
По данным ведомства, за время войны Израиля и палестинского движения "Хамас" ранения получили 56 165 человек.
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале минздрава Газы, говорится, что за время войны погибли 312 медицинских работников анклава. Ведомство также утверждает, что израильские военные атаковали 142 медицинских учреждения и полностью вывели из строя 23 больницы и 53 медицинских центра.
Война между Израилем и "Хамасом" началась 7 октября. Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
1 декабря израильская армия объявила об окончании перемирия в Газе и возобновлении боевых действий. При этом Израиль начала наносить удары не только по северной, но и по центральной части сектора Газа.
При этом 4 декабря Израиль объявил о расширении наземной операции на юг Газы. В частности, израильские войска продвигаются в южную часть палестинского эксклава в район города Хан-Юнус.