Число погибших от израильских ударов в Газе превысило 36 тысяч
Еще 81 026 человек пострадали, сообщает Минздрав анклава.
По данным ведомства, за минувшие сутки в больницы сектора Газа были доставлены тела 66 человек, погибших из-за действий израильской армии.
В воскресенье ЦАХАЛ сообщил о перехвате ракет, выпущенных из района города Рафах. В центральной части Израиля, в том числе в Тель-Авиве, впервые с января прозвучали сирены воздушной тревоги.
15 марта премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху одобрил план операции ЦАХАЛа в Рафахе на границе с Египтом. Премьер говорил, что израильская армия войдет в Рафах для ликвидации остатков ХАМАСа. 7 мая ЦАХАЛ установил контроль на КПП "Рафах" со стороны сектора Газа.
Израильские власти объяснили необходимость операции в Рафахе тем, что именно там укрываются четыре из шести уцелевших батальонов ХАМАС, а также содержатся израильские заложники, похищенные во время атаки группировки 7 октября.
20 мая прокурор МУС потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля и министра обороны страны Йоава Галанта. Прокурор обвинил их в причастности к истреблению жителей сектора Газа и причинению им тяжких страданий.
Затем международный суд ООН потребовал от Израиля прекратить военную операцию в Рафахе.
Прошедшей ночью Израиль нанес авиаудар по лагерю беженцев в окрестностях города – известно о 66 погибших.