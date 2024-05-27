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Число погибших от израильских ударов в Газе превысило 36 тысяч

Число погибших от израильских ударов в Газе превысило 36 тысяч, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 16:47 Фото: wikimedia
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года достигло 36 050, передает Zakon.kz.

Еще 81 026 человек пострадали, сообщает Минздрав анклава.

По данным ведомства, за минувшие сутки в больницы сектора Газа были доставлены тела 66 человек, погибших из-за действий израильской армии.

В воскресенье ЦАХАЛ сообщил о перехвате ракет, выпущенных из района города Рафах. В центральной части Израиля, в том числе в Тель-Авиве, впервые с января прозвучали сирены воздушной тревоги.

15 марта премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху одобрил план операции ЦАХАЛа в Рафахе на границе с Египтом. Премьер говорил, что израильская армия войдет в Рафах для ликвидации остатков ХАМАСа. 7 мая ЦАХАЛ установил контроль на КПП "Рафах" со стороны сектора Газа.

Израильские власти объяснили необходимость операции в Рафахе тем, что именно там укрываются четыре из шести уцелевших батальонов ХАМАС, а также содержатся израильские заложники, похищенные во время атаки группировки 7 октября.

20 мая прокурор МУС потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля и министра обороны страны Йоава Галанта. Прокурор обвинил их в причастности к истреблению жителей сектора Газа и причинению им тяжких страданий.

Затем международный суд ООН потребовал от Израиля прекратить военную операцию в Рафахе.

Прошедшей ночью Израиль нанес авиаудар по лагерю беженцев в окрестностях города – известно о 66 погибших.

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