Число погибших выросло до 14 человек: ООН осудила удар по российскому Белгороду

В Минобороны России проинформировали, что при ударе по Белгороду были убиты 14 человек. Тем временем, в ООН заявили, что атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных граждан – неприемлемы, сообщает Zakon.kz.

Не менее 14 человек погибли в результате обстрела Белгорода. Происшествие случилось 30 декабря 2023 года.

"Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по городу Белгород. В результате на данный момент погибло 12 взрослых и два ребенка, а также пострадало 108 человек. В случае прямого попадания ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжелыми", – сообщили в Министерстве обороны РФ.

Тем временем, в офисе официального представителя генсека ООН, комментируя удар по Белгороду, заявили, что "атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных граждан являются нарушением международного гуманитарного права, они неприемлемы", пишет РИА Новости.

"Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены", – отметили в офисе.

Ранее сообщалось, что Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом по Белгороду. Об этом заявила 30 декабря 2023 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



