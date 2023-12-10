Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Израиле заявили о готовности воевать против йеменских хуситов

корабль Фото: freepik
Советник по национальной безопасности Израиля Цачи Ханегби заявил, что страна готова действовать против попыток повстанцев-хуситов в Йемене нарушить судоходство в Красном море, если международное сообщество не сделает этого, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху говорил с президентом США Джо Байденом, а также европейскими лидерами о нападениях хуситов на торговые суда, пишет CNN.

"Израиль дает миру некоторое время, чтобы организоваться и предотвратить это, но если не будет глобального соглашения, поскольку это глобальная проблема, мы будем действовать, чтобы снять эту военно-морскую осаду", - сказал Ханегби.

Повстанцы-хуситы в Йемене представляют собой шиитскую политическую и военную организацию, которая с 2014 года ведет гражданскую войну против коалиции, поддерживаемой Саудовской Аравией.

Их морская деятельность активизировалась после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября.

Материал по теме

На юге Израиля началась ракетная атака йеменских хуситов

Военные корабли США уже защищают судоходство в регионе. По словам американских военных, на прошлой неделе военный корабль США сбил несколько беспилотных летательных аппаратов, прибывших из контролируемых хуситами районов Йемена на юге Красного моря. Один из инцидентов произошел во время серии нападений на три коммерческих судна.

Госдепартамент США просит Конгресс одобрить продажу танковых боеприпасов Израилю в количестве 45 тысяч единиц.

Читайте также

флаг Египта
В Египте стартовали президентские выборы
Алматинские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Афганистана
натюрморт, весы правосудия
10 декабря отмечается День прав человека
Мухит Турсынали
Израиль Йемен
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Токаев "обещает" казахстанцам до конца года небывалые выплаты
Токаев "обещает" казахстанцам небывалые выплаты
Леонид Агутин
Агутин обратился к слушателем из больницы
7 млн за 5 месяцев: 24-летний казахстанец рассказал, как зарабатывал в Англии
7 миллионов за полгода: 24-летний казахстанец рассказал, как работал в Англии
В Казахстане вырастут тарифы на электроэнергию с нового года
Как вырастут тарифы на электроэнергию с нового года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: