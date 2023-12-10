В Израиле заявили о готовности воевать против йеменских хуситов

Советник по национальной безопасности Израиля Цачи Ханегби заявил, что страна готова действовать против попыток повстанцев-хуситов в Йемене нарушить судоходство в Красном море, если международное сообщество не сделает этого, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху говорил с президентом США Джо Байденом, а также европейскими лидерами о нападениях хуситов на торговые суда, пишет CNN.

"Израиль дает миру некоторое время, чтобы организоваться и предотвратить это, но если не будет глобального соглашения, поскольку это глобальная проблема, мы будем действовать, чтобы снять эту военно-морскую осаду", - сказал Ханегби.

Повстанцы-хуситы в Йемене представляют собой шиитскую политическую и военную организацию, которая с 2014 года ведет гражданскую войну против коалиции, поддерживаемой Саудовской Аравией.

Их морская деятельность активизировалась после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября.

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Военные корабли США уже защищают судоходство в регионе. По словам американских военных, на прошлой неделе военный корабль США сбил несколько беспилотных летательных аппаратов, прибывших из контролируемых хуситами районов Йемена на юге Красного моря. Один из инцидентов произошел во время серии нападений на три коммерческих судна.

Госдепартамент США просит Конгресс одобрить продажу танковых боеприпасов Израилю в количестве 45 тысяч единиц.

