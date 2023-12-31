Венеция ограничит размер туристических групп, чтобы облегчить давление огромных толп
Фото: freepik
В итальянском городе Венеция ограничат размер туристических групп. Об ограничениях было объявлено в субботу с целью уменьшить давление массового туризма на город у канала, сообщает Zakon.kz.
В июне группы будут ограничены до 25 человек — примерно половина вместимости туристического автобуса.
Использование громкоговорителей также будет запрещено, говорится в заявлении города, на фоне "неразберихи и беспорядков".
Элизабетта Пеше, чиновник, отвечающий за безопасность города, заявила, что эта политика направлена на улучшение передвижения групп.
Венеция уже объявила о планах ввести новую плату для однодневных туристов.
С каждого человека будет взиматься плата в размере пяти евро за 29 пиковых дней с апреля по середину июля.
Поскольку в эти дни входит большая часть выходных, цель состоит в том, чтобы регулировать скопление людей и поощрять более длительные посещения.
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