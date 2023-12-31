Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Венеция ограничит размер туристических групп, чтобы облегчить давление огромных толп

Венеция Фото: freepik
В итальянском городе Венеция ограничат размер туристических групп. Об ограничениях было объявлено в субботу с целью уменьшить давление массового туризма на город у канала, сообщает Zakon.kz.

В июне группы будут ограничены до 25 человек — примерно половина вместимости туристического автобуса.

Использование громкоговорителей также будет запрещено, говорится в заявлении города, на фоне "неразберихи и беспорядков".

Элизабетта Пеше, чиновник, отвечающий за безопасность города, заявила, что эта политика направлена ​​на улучшение передвижения групп.

Венеция уже объявила о планах ввести новую плату для однодневных туристов.

С каждого человека будет взиматься плата в размере пяти евро за 29 пиковых дней с апреля по середину июля.

Поскольку в эти дни входит большая часть выходных, цель состоит в том, чтобы регулировать скопление людей и поощрять более длительные посещения.

Читайте также

поисковик Google
Google урегулировала иск на 5 миллиардов долларов
судна
Американские военные потопили три катера хуситов
дом в Белгороде
Число погибших при обстреле Белгорода выросло до 24 человек
Мухит Турсынали
Италия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Багдат Мусин предложил возвращать казахстанцам абонентскую плату за некачественную связь
Багдат Мусин предложил возвращать казахстанцам абонентскую плату за некачественную связь
Наполнение Арала и водная независимость: итоги года министерства водных ресурсов
Наполнение Арала и водная независимость: итоги года Министерства водных ресурсов
Какие изменения ждут казахстанцев с января 2024 года
Какие изменения ждут казахстанцев с января 2024 года
Чемпион мира по боксу из Казахстана отправился в армию
Чемпион мира по боксу из Казахстана отправился в армию
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: