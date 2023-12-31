Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Владимир Путин обратился к россиянам в преддверие Нового года

новогоднее обращение Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам, сообщает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, глава государства заявил, что в последний год россиян объединяло и объединяет судьба Отечества и глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит Россия.

"Мы остро, отчетливо осознаем, как много в этот период зависит от нас самих, от нашего настроя на лучшее, нашего стремления поддержать друг друга словом и делом. Работа на общее благо сплотила общество. Мы едины в наших помыслах. В труде и в бою. В будни и праздники. Проявляя самые главные черты народа России: солидарность, милосердие, стойкость", – сказал глава государства.

Кроме того, он обратился также к военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции на Украине.

"Вместе с вами наши сердца. Мы гордимся вами, восхищаемся вашим мужеством. Знаю, что сейчас вы чувствуете любовь самых близких, самых дорогих, родных людей. Мощную, искреннюю поддержку миллионов граждан России. Поддержку всего народа", – сказал президент.

Путин подчеркнул, что Россия никогда не отступит, что нет такой силы, которая способна разобщить россиян и остановить развитие страны.

В заключение глава РФ обратил внимание на то, что наступающий 2024 год объявлен Годом семьи, и пожелал всем российским семьям всего самого доброго. Он выразил уверенность, что многонациональный российский народ обеспечит устойчивое обеспечение Отечества, благополучие граждан и станет еще сильнее.


"Это самый надежный залог будущего России", – заключил он.

Путин выступал на традиционном фоне – у стен Кремля. Обращение продлилось около 4 минут. Первыми его увидели жители Камчатки, которые уже встретили Новый год.

Ранее редакция Zakon.kz опубликовала список стран, которых раньше и позже Казахстана отметят Новый год.

Читайте также

ситуация в Украине
Ситуация в Украине: Киев ввел санкции против главы наркокартеля, погранслужба усилила проверки мужчин
пострадавшие
Стало известно, есть ли казахстанцы среди пострадавших туристов в Таиланде
девочка погибла на катере
Пятилетняя девочка погибла в Таиланде при крушении катера с туристами
Елена Беляева
Россия Путин Владимир
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Багдат Мусин предложил возвращать казахстанцам абонентскую плату за некачественную связь
Багдат Мусин предложил возвращать казахстанцам абонентскую плату за некачественную связь
Наполнение Арала и водная независимость: итоги года министерства водных ресурсов
Наполнение Арала и водная независимость: итоги года Министерства водных ресурсов
Какие изменения ждут казахстанцев с января 2024 года
Какие изменения ждут казахстанцев с января 2024 года
Чемпион мира по боксу из Казахстана отправился в армию
Чемпион мира по боксу из Казахстана отправился в армию
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: