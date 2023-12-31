Владимир Путин обратился к россиянам в преддверие Нового года

Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам, сообщает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, глава государства заявил, что в последний год россиян объединяло и объединяет судьба Отечества и глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит Россия.

"Мы остро, отчетливо осознаем, как много в этот период зависит от нас самих, от нашего настроя на лучшее, нашего стремления поддержать друг друга словом и делом. Работа на общее благо сплотила общество. Мы едины в наших помыслах. В труде и в бою. В будни и праздники. Проявляя самые главные черты народа России: солидарность, милосердие, стойкость", – сказал глава государства.

Кроме того, он обратился также к военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции на Украине.

"Вместе с вами наши сердца. Мы гордимся вами, восхищаемся вашим мужеством. Знаю, что сейчас вы чувствуете любовь самых близких, самых дорогих, родных людей. Мощную, искреннюю поддержку миллионов граждан России. Поддержку всего народа", – сказал президент.

Путин подчеркнул, что Россия никогда не отступит, что нет такой силы, которая способна разобщить россиян и остановить развитие страны.

В заключение глава РФ обратил внимание на то, что наступающий 2024 год объявлен Годом семьи, и пожелал всем российским семьям всего самого доброго. Он выразил уверенность, что многонациональный российский народ обеспечит устойчивое обеспечение Отечества, благополучие граждан и станет еще сильнее.





"Это самый надежный залог будущего России", – заключил он.

Путин выступал на традиционном фоне – у стен Кремля. Обращение продлилось около 4 минут. Первыми его увидели жители Камчатки, которые уже встретили Новый год.

Ранее редакция Zakon.kz опубликовала список стран, которых раньше и позже Казахстана отметят Новый год.

