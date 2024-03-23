Путин обратился к россиянам после теракта в "Крокус Сити Холле"

Президент России Владимир Путин выступил с обращением в связи с терактом в "Крокус Сити Холле", сообщает Zakon.kz.

Все четверо исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле" найдены и задержаны, они пытались скрыться, сообщил президент РФ.

"Что касается расследования. Можно сказать следующее: все четверо исполнителей найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, предварительно, для них было подготовлено окно для перехода границы. Мы столкнулись не просто с цинично спланированным терактом, а с подготовленным массовым убийством беззащитных людей. Преступники шли именно убивать", – сказал президент России.

Другие заявления Путина:

Жертвами теракта в "Крокусе" стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей.

За жизнь пострадавших сейчас борются врачи, уверен, они сделают все возможное для сохранения жизни раненых.

Необходимую помощь мы окажем всем.

В Москве и других регионах введены дополнительные меры антитеррористического характера.

Общий долг россиян сейчас – быть вместе в одном строю, так и будет. Россия не раз проходила через тяжелейшие испытания, так будет и сейчас.

Также Путин выразил слова благодарности экипажам скорой помощи, пожарным и спасателям, которые делали все, чтобы сохранить жизни людей.

Во время выступления президент также объявил 24 марта траурным днем.

22 марта в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".