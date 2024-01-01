Полет в -50: мужчина пролетел на шасси самолета из Алжира в Париж
Как передает The Guardian со ссылкой на французские власти, неизвестный мужчина находится в тяжелом состоянии. У него сильнейшее обморожение и последствия кислородного голодания.
Несколько часов он провел в отделении шасси, где нет отопления и почти нет кислорода, так как борт поднимается на высоту в 12 тысяч километров. Как сообщили изданию в прокуратуре, при себе у мужчины не оказалось никаких документов, поэтому узнать подробности его личности пока не представляется возможным.
Это не первый случай, когда безбилетных пассажиров находят в технических отсеках самолетов, чаще всего — у шасси. При таком перелете шансы выжить едва превышают 20 процентов. В большинстве случаев тела путешественников находят сильно обмороженными.
Ранее стало известно, что в Пхукете катер с туристами налетел на камень, что привело к его крушению. В результате погибла пятилетняя девочка.