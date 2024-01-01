Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Полет в -50: мужчина пролетел на шасси самолета из Алжира в Париж

Полет в -50: мужчина пролетел на шасси самолета из Алжира в Париж Фото: pixabay
Неизвестного мужчину нашли при технической проверке коммерческого борта, прилетевшего из Алжира в столицу Франции в отсеке шасси. Весь путь, который занял несколько часов, 20-летний путешественник провел при температуре в минут 50 градусов и почти без кислорода, сообщает Zakon.kz.

Как передает The Guardian со ссылкой на французские власти, неизвестный мужчина находится в тяжелом состоянии. У него сильнейшее обморожение и последствия кислородного голодания.

Несколько часов он провел в отделении шасси, где нет отопления и почти нет кислорода, так как борт поднимается на высоту в 12 тысяч километров. Как сообщили изданию в прокуратуре, при себе у мужчины не оказалось никаких документов, поэтому узнать подробности его личности пока не представляется возможным.

Это не первый случай, когда безбилетных пассажиров находят в технических отсеках самолетов, чаще всего — у шасси. При таком перелете шансы выжить едва превышают 20 процентов. В большинстве случаев тела путешественников находят сильно обмороженными.

Ранее стало известно, что в Пхукете катер с туристами налетел на камень, что привело к его крушению. В результате погибла пятилетняя девочка.

Читайте также

Серия землетрясений произошла в Турции
Серия землетрясений произошла в Турции
Королева Дании неожиданно отреклась от престола в Новый год
Королева Дании неожиданно отреклась от престола в Новый год
советы
Далай-лама XIV дал ряд советов на 2024 год
Мария Мельникова
Алжир Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Багдат Мусин предложил возвращать казахстанцам абонентскую плату за некачественную связь
Багдат Мусин предложил возвращать казахстанцам абонентскую плату за некачественную связь
Наполнение Арала и водная независимость: итоги года министерства водных ресурсов
Наполнение Арала и водная независимость: итоги года Министерства водных ресурсов
Какие изменения ждут казахстанцев с января 2024 года
Какие изменения ждут казахстанцев с января 2024 года
президент РК
Новогоднее обращение Токаева к казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: