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Мужчина пережил перелет из Алжира во Францию, спрятавшись в отсеке для шасси

Мужчина пережил перелет из Алжира во Францию в отсеке для шасси Фото: pixabay
Мужчина спрятался в отсеке для шасси самолета, летевшего из алжирского Орана в Париж, и выжил – несмотря на то, что перенес мороз в -50°C, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian 29 декабря, в парижском аэропорту Орли обнаружили мужчину, который тайком пробрался в отсек шасси самолета, летевшего из Алжира. Молодой человек чудом пережил полет, его госпитализировали с сильным переохлаждением.

Неожиданного пассажира обнаружили при технической проверке авиалайнера компании Air Algerie. У мужчины, который на вид немного старше 20 лет, не было при себе документов. Он находился в критическом состоянии из-за того, что перенес сильный мороз во время перелета. Причины, по которым молодой человек так отчаянно стремился покинуть Алжир, неизвестны.

То, что мужчина добрался до Парижа живым, – практически чудо. Он провел порядка двух с половиной часов в неотапливаемом и негерметичном отсеке для шасси. Самолет, куда он пробрался, во время рейса поднимался на высоту от 9 тыс. до 12 тыс. метров – в этих слоях атмосферы температура обычно опускается до -50°C и даже ниже. К тому же нехватка кислорода делает выживание на такой высоте практически невозможным.

С 1947 по 2021 годы 132 человека пытались совершать авиаперелеты в отсеках для шасси самолетов. Почти все они погибли: вероятность смерти при таких путешествиях эксперты оценивают в 77% (небольшие шансы на выживание есть в тех случаях, когда перелет кратковременный и самолет находится ниже той высоты, где гарантировано критическое переохлаждение).

Ранее один из пассажиров рейса "Шымкент-Алматы" после посадки открыл аварийную дверь самолета. Теперь ему грозит административный арест.

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Алжир Париж Франция
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