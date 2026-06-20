В шасси пассажирского самолета обнаружили тело
Фото: unsplash
Сотрудники британского аэропорта нашли в стойке шасси пассажирского самолета Air Arabia тело мужчины, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Oxu.Az, мужчина без признаков жизни был найден в лондонской авиагавани Гатвик 16 июня после прибытия воздушного судна из Марокко.
Представитель аэропорта подтвердил информацию, добавив, что его сотрудники оказывают поддержку полиции и коронеру в проведении расследования.
Предварительно считается, на борт лайнера пробрался безбилетный пассажир, планировавший в грузовом отсеке попасть в Великобританию.
Ранее мы сообщали, что у пассажирского самолета, вылетевшего из России, отказал двигатель прямо над Черным морем.
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