В Японии произошла серия сильных землетрясений

Землетрясения магнитудой 5,6 и 7 произошли с разницей в несколько минут на западе Японии, сообщает Zakon.kz.

Сильные толчки ощущались в Осаке и Киото. Объявлена угроза цунами.

Последнее мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 36 км к северо-востоку от Анамидзу, в 16:10 по местному времени (13:10 по Астане). Землетрясение имело небольшую глубину - 40 км и ощущалось широко в этом районе . Небольшая глубина землетрясения привела к тому, что вблизи эпицентра оно ощущалось сильнее, чем более глубокое землетрясение такой же магнитуды.

Video of the earthquake that just hit Japan:

The person who uploaded this video said they are in the area of Ishikawa that was strongest hit by today's earthquake. pic.twitter.com/RyCKojh4jI — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) January 1, 2024

Японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение о цунами в западных прибрежных районах префектур Исикава, Ниигата и Тояма.

#BREAKING FROM #Japan #Tsunami warnings are in place for all prefectures with coasts facing the Sea of Japan. Japanese TV urging people to run immediately to higher ground! This is serious. 5m #waves expected in #Ishikawa.



#japan #earthquake #japannews pic.twitter.com/bzkGAhecj8 — WarMonitoreu (@WarMonitoreu) January 1, 2024

По данным метеорологического агентства, цунами высотой до 5 метров достигает Ното в префектуре Исикава.

BREAKING: Tsunami waves begin to wash up on parts of Japan's western coastpic.twitter.com/dFIRQ95yJy — The Spectator Index (@spectatorindex) January 1, 2024

Волны высотой более 1 метра обрушились на побережье города Вадзима в префектуре Исикава.

Землетрясение, произошедшее в первый день Нового года, ощущалось и в столице – Токио, пишет Japantimes.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Zakon.kz уточняет детали. В Сети появляются видео с японского метро, которое, по видимому, выстояло.

A 7.4 or 7.6 #earthquake has just hit Ishikawa Prefecture in Japan. #Tsunami warnings have been issued pic.twitter.com/I4BsEuDycN — Jay (@AckerlandJay) January 1, 2024

Footage from the local Shinkansen station in Ishikawa prefecture, extremely powerful shaking! #japan #earthquake

pic.twitter.com/98syIwnGkj — Greg R. Hill (@greghill) January 1, 2024

Также в новогоднюю ночь несколько землетрясений произошли на юго-востоке Турции. Самые сильные подземные толчки достигли магнитуды в 4,5.