Трамп подал апелляцию в Верховный суд после исключения его из предвыборной гонки в Колорадо

Дональд Трамп, который в минувшем году вел активную работу по подготовке к выдвижению себя на пост президента США, обратился в Верховный суд страны после того, как в Колорадо ему запретили участвовать в предвыборной гонке, сообщает Zakon.kz.

Официальное обращение от Трампа в Верховный суд США поступило в среду, 3 января, накануне окончания срока, на который было отложено заседание суда Колорадо, который постановил 20 декабря исключить Дональда Трампа из кандидатов на пост президента, пишет CNN.

Как отметил в интервью изданию адвокат Трампа, суд Колорадо не имел права ограничивать бывшего президента Штатов в участии в выборах, так как такие решения может принимать "только Конгресс", но не отдельные штаты.

По решению Верховного суда Колорадо Трампа не будут включать в списки кандидатов на пост президента в этом штате. Такое решение связано с событиями 6 января 2021 года, когда сторонники Дональда Трампа проникли на Капитолий в попытке оспорить результаты президентских выборов. Тогда президентский пост, согласно результатам выборов, занял Джо Байден.

Накануне стало известно, что Роберт Кеннеди-младший собрал подписи в Юте для выдвижения в президенты США и стал еще одним кандидатом на пост президента.