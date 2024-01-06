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Землетрясение в Японии: погибших –92, 250 человек пропали без вести

Землетрясение в Японии: погибших - 92, 250 человек пропали без вести Фото: Twitter.com/kyodo_english
Японские власти сообщили, что надежды найти выживших после разрушительного землетрясения почти нет. 72-часовое "окно возможностей" поисков истекло вчера вечером. Пропавшими без вести так и остаются 250 человек, передает Zakon.kz.

Число погибших, по последним данным, составляет 92 человека. 

Силы самообороны Японии удвоили численность военных, задействованных в спасательных операциях. Сейчас оно составляет порядка 4600 человек, сообщает агентство Kyodo.

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло на отдаленном полуострове Ното на западе Японии в понедельник, 1 января. 

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