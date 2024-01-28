КНДР снова запустила несколько крылатых ракет

Южнокорейские военные сообщили о запуске сразу нескольких ракет с территории Северной Кореи, передает Zakon.kz.

По информации Рёнхап , ракеты вылетели с восточного побережья в воскресенье, сообщили южнокорейские военные через несколько дней после того, как Пхеньян провел испытания новых стратегических крылатых ракет с западного побережья.





Объединенный комитет начальников штабов (JCS) сообщил, что запуск корабля Севера состоялся около 8 часов утра в водах порта Синпо.





