КНДР снова запустила несколько крылатых ракет
Фото: Yonhap
Южнокорейские военные сообщили о запуске сразу нескольких ракет с территории Северной Кореи, передает Zakon.kz.
По информации Рёнхап, ракеты вылетели с восточного побережья в воскресенье, сообщили южнокорейские военные через несколько дней после того, как Пхеньян провел испытания новых стратегических крылатых ракет с западного побережья.
Объединенный комитет начальников штабов (JCS) сообщил, что запуск корабля Севера состоялся около 8 часов утра в водах порта Синпо.
Ранее сообщалось, что второй запуск крылатой ракеты Северной Кореей в этом году произошел после того, как в среду она провела испытания стратегических крылатых ракет под названием Pulhwasal-3-31 в направлении Желтого моря.
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