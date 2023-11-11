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Алматинские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Таджикистане

сейсмограф Фото: Indiana University
11 ноября специалисты сети сейсмических станций "СОМЭ" зафиксировали землетрясение на территории Таджикистана, сообщает Zakon.kz.

Точное время подземных толчков 07:24 по Астане. 

Эпицентр землетрясения расположился в 836 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана.

  • Энергетический класс землетрясения 11.0.
  • Магнитуда MPV 5.0.
  • Глубина 15 км.

Сведения об ощутимости на территории Казахстана нет.

Предыдущее землетрясение в Таджикистане фиксировали 2 октября.

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