Алматинские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Таджикистане
Фото: Indiana University
11 ноября специалисты сети сейсмических станций "СОМЭ" зафиксировали землетрясение на территории Таджикистана, сообщает Zakon.kz.
Точное время подземных толчков 07:24 по Астане.
Эпицентр землетрясения расположился в 836 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана.
- Энергетический класс землетрясения 11.0.
- Магнитуда MPV 5.0.
- Глубина 15 км.
Сведения об ощутимости на территории Казахстана нет.
Предыдущее землетрясение в Таджикистане фиксировали 2 октября.
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