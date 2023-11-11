Алматинские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Таджикистане

11 ноября специалисты сети сейсмических станций "СОМЭ" зафиксировали землетрясение на территории Таджикистана, сообщает Zakon.kz.

Точное время подземных толчков 07:24 по Астане.

Эпицентр землетрясения расположился в 836 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана.

Энергетический класс землетрясения 11.0.

Магнитуда MPV 5.0.

Глубина 15 км.



Сведения об ощутимости на территории Казахстана нет.

Предыдущее землетрясение в Таджикистане фиксировали 2 октября.