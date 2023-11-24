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Представители ЦАХАЛ сообщили о ликвидации одного из предводителей ХАМАС

Представители ЦАХАЛ сообщили о ликвидации одного из предводителей ХАМАС Фото: Al Jazeera
В Армии обороны Израиля заявили, что военные ликвидировали командующего военно-морскими силами ХАМАС в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, сообщает Zakon.kz

В пресс-службе ЦАХАЛ уточнили, что нейтрализовали Амара Абу Джалалу. Он руководил подготовкой нескольких терактов на море, которые были предотвращены израильскими военными.

"Истребители ЦАХАЛ, управляемые разведкой ЦАХАЛ и ISA, уничтожили Амара Абу Джалалу, командующего военно-морскими силами ХАМАС в Хан-Юнисе, и еще одного сотрудника военно-морских сил ХАМАС", - говорится в сообщении в Telegram-канала израильских военных.

Ранее официальный представитель армии Даниэль Хагари заявил, что ЦАХАЛ продолжит борьбу с боевиками палестинского движения ХАМАС после временного прекращения огня.

Сегодня, как сообщали ранее первых израильских заложников вернут на родину в рамках соглашения о временном перемирии. ХАМАС освободит 13 женщин и детей, удерживаемых в секторе Газа, а Израиль в ответ отпустит 39 заключенных среди них будут женщины и подростки в возрасте до 18 лет.

Очередной конфликт между палестинскими радикалами и Израилем начался 7 октября с нападения боевиков движения ХАМАС на израильские пограничные поселения. В результате атаки погибли 1,4 тыс. человек, более 200 были взяты в заложники. ЦАХАЛ в ответ провела массированные обстрелы сектора Газа, а впоследствии начала в палестинском анклаве наземную операцию, чтобы полностью уничтожить ХАМАС. Число погибших палестинцев оценивают в 13 тыс. человек.

Все новости о конфликте между ХАМАС и Израилем читайте здесь.

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