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90-летнюю японку вытащили из-под завалов спустя 5 дней после землетрясения

последствия землетрясения Фото: Jiji Press/EPA
Женщина в возрасте 90 лет была извлечена живой из обрушившегося дома на западе Японии через 124 часа после того, как сильное землетрясение обрушилось на этот регион, сообщает Zakon.kz.

Женщину в городе Сузу, префектура Исикава, нашли спустя пять дней после землетрясения магнитудой 7,6, пишет AP.

На кадрах новостей, транслируемых по всей стране, видно, как спасатели в шлемах закрывают вид на местность синим пластиком, а женщины не видно.

дом женщины

Фото: AP

Шансы на выживание уменьшаются после первых 72 часов. За последние несколько дней сообщалось о нескольких других впечатляющих спасательных операциях, когда к широкомасштабным усилиям присоединились солдаты, пожарные и другие люди.

Афтершоки угрожали похоронить еще больше домов и заблокировать дороги, необходимые для доставки гуманитарной помощи. Чиновники предупредили, что уже потрескавшиеся дороги могут полностью обрушиться. Этот риск возрастал, поскольку ночью и в воскресенье ожидался дождь и снег.

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В городе Вадзима зарегистрировано наибольшее количество смертей – 69, за ним следует Сузу – 38. Более 500 человек получили ранения, по крайней мере 27 из них – серьезные.

Более 200 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, хотя их число колебалось. Сообщается, что одиннадцать человек оказались зажатыми под двумя рухнувшими домами в Анамидзу.

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