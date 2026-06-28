11-летнего мальчика спасли из-под завалов спустя три дня после землетрясения в Венесуэле

В венесуэльском регионе Ла-Гуайра спасатели извлекли из-под завалов 11-летнего мальчика спустя три дня после разрушительного землетрясения, сообщает Zakon.kz.

Видео, опубликованное исполняющей обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес 28 июня 2026 года, показывает, как спасатели в касках и светоотражающей форме спускают ребенка с груды обломков и укладывают его на носилки. Операция проходила ночью при свете прожекторов и фонарей.

"Недавно в Карабальеде был спасен живым 11-летний мальчик. В эти часы каждая жизнь – это надежда для Венесуэлы", – заявила Родригес.

Hace pocos minutos fue rescatado con vida un niño de 11 años en Caraballeda. En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela. pic.twitter.com/Pjj5ETaaYe — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 28, 2026

Ранее в тот же день в Ла-Гуайре спасатели также извлекли из-под завалов другого 11-летнего мальчика по имени Моисес. Чтобы добраться до ребенка, находившегося на глубине около трех метров, им потребовалось шесть часов.

"Моисес спасен живым и находится в безопасности. После шести часов кропотливой работы наши спасатели добрались до мальчика и доставили его в безопасное место", – сообщили участники спасательной операции.

По последним данным, число погибших в результате разрушительных землетрясений в Венесуэле увеличилось до 1430 человек.