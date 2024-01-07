СМИ: Белый дом три дня не знал о госпитализации министра обороны США

Пентагон три дня держал Белый дом в неведении о госпитализации министра обороны США Ллойда Остина, сообщает Zakon.kz.

Об этом со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников сообщило издание Politico.

"Пентагон не ставил в известность старшие чины в Совете национальной безопасности Белого дома о госпитализации министра обороны Ллойда Остина до четверга – в течение трех полных дней с тех пор, как тот прибыл в медицинский центр Уолтера Рида", – сказано в публикации.

Остин попал в больницу 1 января, а общественности и конгрессу об этом сообщили только 4 января.

По данным издания, информация о госпитализации Остина шокировала высших должностных лиц, включая советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

В статье утверждается, что конгресс оповестили всего за 15 минут до того, как Пентагон выпустил общедоступный пресс-релиз.

По данным СМИ, 70-летний министр несколько дней провел в отделении интенсивной терапии. А делами министерства занималась заместитель Кэтлин Хикс. Сам глава Пентагона к работе смог вернуться только к вечеру пятницы.