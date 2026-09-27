Президент Сербии ушел в отставку, чтобы баллотироваться на пост премьера

Президент Сербии Александр Вучич будет баллотироваться на пост премьер-министра на выборах 25 октября, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Anadolu Agency, президент Сербии Александр Вучич подал в отставку в воскресенье 27 сентября 2026 года. Это было сделано в преддверии досрочных парламентских выборов, назначенных на 25 октября. На выборах Александр Вучич будет баллотироваться на пост премьер-министра от правящей Сербской прогрессивной партии.

Вучич ушел в отставку во время своего второго президентского срока, и по конституции ему запрещено баллотироваться на третий срок.

Во главе страны он был с 1 июня 2017 года. Сообщается, что исполнять обязанности президента до избрания нового главы государства будет спикер парламента Ана Брнабич. Согласно сербскому законодательству, президентские выборы должны состояться в течение трех месяцев.

Издание отмечает, что отставка Александра Вучича произошла на фоне непрекращающихся протестов студентов. Сейчас Сербия готовится к парламентским и досрочным президентским выборам.

В Кыргызстане также готовятся к выборам президента. На заседании Жогорку Кенеша (Парламента Кыргызстана) депутаты рассмотрели и приняли проект постановления "О назначении очередных выборов президента Кыргызской Республики" на 27 января 2027 года.