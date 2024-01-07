В Сенегале предполагаемые наркоторговцы затопили судно во время обыска

Военные Сенегала заявили, что судно, предположительно, перевозившее наркотики и перехваченное морскими коммандос, было намеренно затоплено вместе с офицерами на борту, чтобы стереть все доказательства незаконного груза, сообщает Zakon.kz.

Пять сенегальских морских коммандос пропали без вести, когда судно было затоплено у берегов столицы Дакара, пишет Haberler.

Сенегальский патрульный катер перехватил судно, подозреваемое в причастности к торговле, в рамках которой контрабандисты наркотиков переправляют тонны кокаина из Южной Америки в Европу, используя страны Западной Африки в качестве транзитных пунктов.





"Во время обыска находившаяся на борту группа реагирования морской пехоты заметила, что клапаны корабля открылись. Все говорит о том, что эта диверсионная акция, заключавшаяся в затоплении корабля, имела целью стереть все следы незаконного груза", – говорится в заявлении Вооруженных сил.

Патрульный катер начал спасательную операцию, спасая семерых членов своей команды и 10 членов экипажа перехваченного катера, но поиск пяти пропавших без вести морских коммандос все еще продолжается.

