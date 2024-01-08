Самолет разбился при транспортировке пациента на севере Колумбии

В городе Вальедупаре во время медицинской транспортировки пациента на севере Колумбии разбился самолет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета El Tiempo, всего на борту воздушного судна находились 6 человек. При этом 5 из них успели эвакуироваться.

"Разбился самолет, выполнявший медицинскую транспортировку пациента. При столкновении с землей самолет загорелся", – говорится в публикации.

Отмечается, что прибывшие на место крушения сотрудники экстренных служб незамедлительно доставили пострадавших в местные больницы. Однако одного человека спасти не удалось – им оказался врач, который не смог эвакуироваться из загоревшегося самолета.

Авторы материала добавили, что правоохранители уже начали расследование по факту произошедшего. В частности, им предстоит установить точные причины крушения воздушного судна.

Ранее сообщалось, что самолет из Уральска в Астану не смог взлететь из-за технической неисправности борта.