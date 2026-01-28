В Колумбии разбился пассажирский самолет
На борту самолета находилось 15 человек, включая экипаж и 13 пассажиров. Как передает колумбийская газета The City Paper никто не выжил.
Самолет обнаружили в горной местности муниципалитета Ла-Плайя-де-Белен. Среди погибших, предположительно, депутат Палаты представителей Конгресса Колумбии Диоген Кинтеро и кандидат в депутаты Карлос Сальседо.
UPDATE: Satena Flight 8849 crashed near Cucuta, Colombia with 15 people on board. Wreckage found. Currently no sign of survivors. pic.twitter.com/U2QOmx7Ywo— BNO News Live (@BNODesk) January 28, 2026
Последняя связь с воздушным судном с регистрационным номером HK4709, арендованным у Satena частной компанией Searca, была установлена через 12 минут после его взлета из города Кукуты в Колумбии.
🇨🇴 | URGENTE: El avión de la compañía Satena desaparecido en Colombia es hallado accidentado con sus 15 pasajeros muertos.#Santander #cúcuta #Colombia pic.twitter.com/Il0iuexY1D— eldiariomundialdenoticias (@edmnoticias) January 28, 2026
Поисковая операция осложнялась труднодоступным рельефом местности и неблагоприятными погодными условиями. Причины крушения расследуются.
