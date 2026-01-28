28 января в Колумбии разбился пассажирский самолет Beechcraft 1900, выполнявший рейс Кукута – Оканья, сообщает Zakon.kz.

На борту самолета находилось 15 человек, включая экипаж и 13 пассажиров. Как передает колумбийская газета The City Paper никто не выжил.

Самолет обнаружили в горной местности муниципалитета Ла-Плайя-де-Белен. Среди погибших, предположительно, депутат Палаты представителей Конгресса Колумбии Диоген Кинтеро и кандидат в депутаты Карлос Сальседо.

UPDATE: Satena Flight 8849 crashed near Cucuta, Colombia with 15 people on board. Wreckage found. Currently no sign of survivors. pic.twitter.com/U2QOmx7Ywo — BNO News Live (@BNODesk) January 28, 2026

Последняя связь с воздушным судном с регистрационным номером HK4709, арендованным у Satena частной компанией Searca, была установлена через 12 минут после его взлета из города Кукуты в Колумбии.

🇨🇴 | URGENTE: El avión de la compañía Satena desaparecido en Colombia es hallado accidentado con sus 15 pasajeros muertos.#Santander #cúcuta #Colombia pic.twitter.com/Il0iuexY1D — eldiariomundialdenoticias (@edmnoticias) January 28, 2026

Поисковая операция осложнялась труднодоступным рельефом местности и неблагоприятными погодными условиями. Причины крушения расследуются.

В этот же день в Мьянме автобус с пассажирами рухнул в глубокое ущелье.