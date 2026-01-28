#Казахстан в сравнении
В Колумбии разбился пассажирский самолет

Авиакатастрофа в Колумбии, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 03:47 Фото: Х/AlbertoRodNews
28 января в Колумбии разбился пассажирский самолет Beechcraft 1900, выполнявший рейс Кукута – Оканья, сообщает Zakon.kz.

На борту самолета находилось 15 человек, включая экипаж и 13 пассажиров. Как передает колумбийская газета The City Paper никто не выжил.

Самолет обнаружили в горной местности муниципалитета Ла-Плайя-де-Белен. Среди погибших, предположительно, депутат Палаты представителей Конгресса Колумбии Диоген Кинтеро и кандидат в депутаты Карлос Сальседо.

Последняя связь с воздушным судном с регистрационным номером HK4709, арендованным у Satena частной компанией Searca, была установлена через 12 минут после его взлета из города Кукуты в Колумбии.

Поисковая операция осложнялась труднодоступным рельефом местности и неблагоприятными погодными условиями. Причины крушения расследуются.

В этот же день в Мьянме автобус с пассажирами рухнул в глубокое ущелье.

Фото Алия Абди
Алия Абди
