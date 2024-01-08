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Зомби-апокалипсис: в Ташкенте молодежь устроила битву за бесплатные куртки

В Ташкенте молодежь устроила битву за бесплатные куртки Фото: phxere
В начале января 2024 года в Ташкенте толпа людей устроила давку из-за бесплатной одежды. Как оказалось, владельцы магазина раздали 300 пальто, что и спровоцировало массовое скопление людей, сообщает Zakon.kz.

На кадрах, распространяемых в Сети, молодые люди агрессивно толпой пытались пробиться в магазин и взять как можно больше одежды. Люди вырывали из рук друг друга и буквально дрались за одежду. Подоспевшие стражи порядка урегулировали беспорядки. К счастью, никто не пострадал.

 

В столичном Главном управлении внутренних дел (ГУВД) прокомментировали ситуацию. 

В результате на менеджера магазина и девять его сотрудников были составлены административные протоколы за нарушение правил проведения массовых мероприятий и неподчинение сотрудникам правоохранительных органов.

В 2022 году аналогичный случай произошел в Шымкенте. Тогда казахстанцы штурмовали спецЦОН.

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