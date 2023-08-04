Драку "с огоньком" устроила молодежь в Атырауской области

Ночью 1 августа в городе Кульсары было громко и жарко. Молодые люди устроили массовую драку с применением взрывчатых веществ, сообщает Zakon.kz.

В региональной полиции Атырауской области уточнили, что в результате потасовки гражданин 2004 года рождения получил различные телесные повреждения.

На видео присутствует ненормативная лексика!!!

Также отмечено, что всех нарушителей задержали.

"Также арестованы трое подозреваемых: двое 2004 года рождения и 2003 года рождения. Ведется досудебное расследование по ч. 2 ст. 106 УК РК по факту причинения тяжких телесных повреждений здоровью, а также по статье 293 Уголовного кодекса РК, то есть по факту хулиганства", – заключили в пресс-службе ДП Атырауской области.

Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК.

24 июля 2023 года в Алматинской области на видео сняли массовую драку, которая произошла среди женщин. Позднее стало известно, что в конфликте участвовали администрация бассейна и несколько посетителей.