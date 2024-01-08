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Власти одного из районов Лондона обвинили в преступлениях из-за флагов Палестины

Властей одного из района Лондона обвинили в преступлениях из-за флагов Палестины Фото: pexels
Жители района Тауэр Хэмлетс Лондона развесили флаги Палестины в поддержку этой страны. Лондонская администрация этого района никак на это не отреагировала и ее обвинили в совершении преступлении, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает газета Telegraph, письмо с жалобой на власти в лондонскую полицию направила группа юристов. 

"Наше внимание было обращено на серьезную озабоченность со стороны еврейских жителей Тауэр-Гэмлетс в связи с распространением крупных палестинских флагов на фонарных столбах на общественных улицах, а также плакатов и наклеек с подстрекательским содержанием. Эти проявления запугивают евреев и могут поощрять насилие в отношении них", – говорится в тексте письма.

Как отмечает издание, Тауэр Хэмлетс – один из районов, где проживают мусульмане, с самой большой долей в Великобритании.

В ответе на обвинения муниципальный совет этого района ответил, что не видит преступления в развешивании флагов Палестины. 

"Мы следим за любыми напряженностями в сообществе с участием нашей группы мониторинга напряженности, в которую входят полиция и представители разнообразных общественных организаций. Некоторые флаги Палестины были установлены обществом в последние месяцы. Несмотря на то, что мы ценим желание людей выразить свою поддержку Палестине", – говорится в ответе совета.

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации в секторе Газа высокопоставленного командира палестинского движения "Исламский джихад" Мамдуха Лулу.

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