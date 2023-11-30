Более 600 акмолинцев трудоустроены в одном из районов области

В Сандыктауском районе ведется комплексная работа, направленная на социальную поддержку жителей района. В районном акимате поделились информацией касательно занятости и мерах соцподдержки жителей региона.

"В районе адресной социальной помощью охвачены 58 семьи, количество получателей 247 человек в том числе 162 детей. Всего назначено социальных выплат порядка 20 млн. тенге. Также, с начала текущего года за трудоустройством обратились 717 человек, на сегодня трудоустроены 615 человек, 85,7% трудоустроены от числа обратившихся. Активными формами занятости в рамках нацпроекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы охвачены 142 человека", – акцентировал аким Сандыктауского района Ербол Жусупбеков.

Спикером сообщается, что на краткосрочное профессиональное обучение направлено 21 человек, все они завершили его. Трудоустроены после завершения обучения 20 из них, один из выпускников является участником меры "Первое рабочее место". Также, стало известно, что государственный грант получили 3 жителя района. Особое внимание уделяется сельской молодежи, в акимате сообщили, что план намеревавшиеся касаемо молодёжной практики выполнен на 100 %.

"На реализацию программы "Молодежная практика" годовой план у нас по району составлял 30 человек, направлено как и было запланировано – 30 человек. К тому же, 12 жителей Сандыктауского района трудоустроились по программе "Первое рабочее место", по контракту поколений направлен 1 человек. Также, работу себе находят и люди предпенсионного возраста, мы планировали обеспечить 10 пожилых по проекту "Серебряный возраст", направили десять человек, тем самым освоив план". Ербол Жусупбеков

Как проинформировали в акимате района, 20 человек были направлены на социальные рабочие места, 70 на общественные работы.

Немаловажную роль в создании новых рабочих мест играет развитие предпринимательства. В Сандыктауском районе, благодаря государственной поддержки малого и среднего бизнеса успешно запущено более 1000 объектов предпринимательства. На сегодняшний день ободрено еще 9 заявок на государственные гранты на открытие и развитие бизнеса, всего поступило 11 заявок, еще 2 находятся на рассмотрении.