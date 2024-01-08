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Волна магнитных бурь накроет Землю в 2024 году

Ученый предупредил о волне магнитных бурь в 2024 году Фото: pixabay
В 2024 году Солнце достигнет пика своей активности. По словам российского ученого Сергея Богачёва, это вызовет на Земле частые магнитные бури, которые будут происходить по несколько раз в месяц, сообщает Zakon.kz.

Заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН уверен, что 2024 год будет весьма активным. Как в плане вспышечной активности, так и в плане геомагнитной.

В разговоре с корреспондентом РИА Новости, Богачёв уточнил, что в точности спрогнозировать вспышки на Солнце и магнитные бури на Земле, которые они вызовут невозможно.

"В подобном прогнозе можно говорить лишь об общих тенденциях геомагнитной обстановки, которая ожидает землян".Сергей Богачёв

При этом ряд специалистов подчеркивают, что в 2024 году на Солнце будут происходить более сильные вспышки, чем это было годом ранее.

Кроме того, он напомнил, что рекордные магнитные бури на Земле происходили последний раз в 2005 году.

"Надо привыкать к тому, что в целом год будет штормовой. Какие-то геомагнитные возмущения будут идти просто еженедельно. В целом заметные бури, я думаю, будут ежемесячно происходить, думаю, 2-3 бури в месяц".Сергей Богачёв

Максимум солнечной активности и магнитных бурь на на Земле ученые ждут в мае-июне, рассказал он. К концу года активность может пойти на спад, заключил Богачёв.

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Аналитики не раз пдчеркивали, что на человека магнитные бури тоже действуют негативно: у особо метеочувствительных могут возникать головные боли, проблемы с давлением.

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