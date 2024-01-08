Волна магнитных бурь накроет Землю в 2024 году
Заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН уверен, что 2024 год будет весьма активным. Как в плане вспышечной активности, так и в плане геомагнитной.
В разговоре с корреспондентом РИА Новости, Богачёв уточнил, что в точности спрогнозировать вспышки на Солнце и магнитные бури на Земле, которые они вызовут невозможно.
"В подобном прогнозе можно говорить лишь об общих тенденциях геомагнитной обстановки, которая ожидает землян".Сергей Богачёв
При этом ряд специалистов подчеркивают, что в 2024 году на Солнце будут происходить более сильные вспышки, чем это было годом ранее.
Кроме того, он напомнил, что рекордные магнитные бури на Земле происходили последний раз в 2005 году.
"Надо привыкать к тому, что в целом год будет штормовой. Какие-то геомагнитные возмущения будут идти просто еженедельно. В целом заметные бури, я думаю, будут ежемесячно происходить, думаю, 2-3 бури в месяц".Сергей Богачёв
Максимум солнечной активности и магнитных бурь на на Земле ученые ждут в мае-июне, рассказал он. К концу года активность может пойти на спад, заключил Богачёв.
Материал по теме
Аналитики не раз пдчеркивали, что на человека магнитные бури тоже действуют негативно: у особо метеочувствительных могут возникать головные боли, проблемы с давлением.