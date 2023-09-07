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Первый лунный модуль запустила Япония

Первый лунный модуль запустила Япония Фото: скриншот с видео
Ранним утром 7 сентября удачно стартовал с космодрома Танэгасима ракета-носитель Н2А с японским лунным модулем SLIM и американским спутником XRISM, сообщает Zakon.kz.

Прямую трансляцию с площадки запуска ведут на сайте Японского аэрокосмического агентства Jаха. Как сообщалось ранее, согласно заданной программе, через 14 минут после пуска от ракеты-носителя должен отделиться спутник, через 47 минут – лунный модуль.

Как сообщает японская сторона, через 3-4 месяца модуль войдет в орбиту земного спутника, примерно, через полгода объект должен опуститься на поверхность Луны. После удачного прилунения, миссия будет изучать поверхность спутника в рамках американской лунной миссии Artemis-1.

В первых числах сентября корпорация Илона Маска отправила на низкую околоземную орбиту 13 военных спутников, призванных обеспечивать связь для военных США.

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