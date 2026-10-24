Почти 90% ферм по разведению собак на мясо закрылись в Южной Корее

В Южной Корее закрылись почти 90% ферм, на которых выращивали собак для употребления в пищу. В стране готовятся к введению полного запрета на торговлю собачьим мясом, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства сельского хозяйства Южной Кореи, к 21 сентября работу прекратили 1339 из 1537 таких хозяйств, или 87% от общего числа. Это на 30% больше первоначального плана, согласно которому на данном этапе должны были закрыться 1030 ферм, пишет РИА.

Власти связывают ускорение процесса с финансовой поддержкой фермеров и проверками, проведенными летом.

Значительно сократилось и количество собак, выращиваемых на мясо. Если в августе 2024 года на фермах содержалось около 468 тысяч животных, то к завершению пятого этапа программы их осталось примерно 7,6 тысячи.

Власти планируют к 7 февраля 2027 года полностью запретить разведение, выращивание, убой и продажу собак для употребления в пищу. До этого времени в Южной Корее намерены усилить контроль за оставшимися хозяйствами.

В ноябре и декабре инспекторы проверят как действующие, так и закрытые фермы. Они выяснят, не возобновили ли работу ранее закрывшиеся хозяйства и соблюдают ли остальные условия прекращения деятельности.

Кроме того, власти разрабатывают систему защиты собак, которые останутся на фермах после их закрытия. При определении дальнейшей судьбы животных будут учитывать их породу, размер, возраст и особенности поведения.

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