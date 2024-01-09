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34-летний Габриэль Атталь стал новым премьером Франции

Габриэль Атталь Фото: Facebook/Gabriel Attal
Пост премьер-министра Франции занял 34-летний министр образования Габриэль Атталь, сообщает Zakon.kz.

Он стал самым молодым главой кабмина в истории страны.

"Габриэль Атталь назначен новым премьер-министром после отставки Элизабет Борн", – отмечено в сообщении РИА Новости.

Также, как передает телеканал BFMTV, теперь Атталь должен представить Макрону предложения по формированию нового кабмина.

Первое назначение в правительстве Макрона Атталь получил в возрасте 29 лет.

8 января 2024 года премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила об отставке, господин Макрон ее принял. Борн руководила кабинетом министров год и семь месяцев. За это время она 23 раза прибегла к конституционной поправке 49.3, позволяющей проводить через парламент непроходные законы – в частности, вызвавшую протесты пенсионную реформу.

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