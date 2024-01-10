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Министра финансов Австрии лишили прав из-за превышения скорости

Фото: pixabay Фото: pixabay
Главу Минфина Австрии Бруннера лишили прав из-за превышения скорости на 4 недели, сообщает Zakon.kz.

Главу Министерства финансов Австрии Магнуса Бруннера лишили водительских прав на четыре недели за превышение скорости. Об этом сообщает Kurier.

Министр ехал со скоростью более 130 километров в час при ограничении в 80 километров в час. Инцидент произошел в субботу, 6 января.

Отмечается, что глава ведомства на служебном автомобиле BMW 7 ехал на частную встречу. Дорожная полиция остановила Бруннера на автомагистрали долины Рейна (А14) в районе развязки Дорнбирн-Зюд.

В Министерстве финансов сообщили, что глава ведомства "сожалеет об инциденте".

Ранее сообщалось, что Талдыкоргане остановили автомобиль с поддельным государственным номером, который, как оказалось, принадлежит акимату города. Как рассказали в пресс-службе акимата региона, на момент остановки автомобиля аким города Талдыкоргана Е.Д. Базил в машине отсутствовал.

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