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Недалеко от Пхукета затонула яхта с россиянами

Недалеко от Пхукета затонула яхта с россиянами Фото: https://t.me/shot_shot
Судно под названием Martini с шестью гражданами России и тремя гражданами Таиланда (капитан и члены экипажа) затонуло во время морской прогулки вдоль тайского острова Пхукет, сообщает Zakon.kz.

По информации Telegram-канала SHOT, во время остановки возле Ко-Хе (Коралловый остров) судно начало идти ко дну из-за прорыва одной из труб в моторном отсеке.

На помощь терпящей бедствие яхте Martini пришло стоявшее у причала судно Panwa Princess.

Шестеро россиян и трое тайцев были спасены и доставлены обратно в отель. Пострадавших нет. Сотрудники туристической полиции начали расследование инцидента.


Ранее сообщалось, что грузовой корабль затонул у греческого острова: один человек погиб, 12 пропали без вести.

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Елена Вебер
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