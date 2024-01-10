Армия Израиля заявила о нанесении ударов по 150 объектам в секторе Газа
Фото: pexels
Израильские военные за сутки атаковали 150 объектов радикалов на территории сектора Газа, сообщает Zakon.kz.
"За минувшие сутки ЦАХАЛ атаковал в секторе Газа 150 террористических объектов", – говорится в сообщении армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Отмечается, что сухопутные подразделения, ВВС и ВМС ЦАХАЛ продолжают действовать против террористической организации ХАМАС в палестинском анклаве.
В лагере для беженцев Аль-Магази обнаружили шахты 15 подземных туннелей. Также был уничтожен станок, используемый для изготовления ракет.
Ранее стало известно, что не менее 22 палестинцев погибли во время новой атаки ЦАХАЛ в Хан-Юнисе.
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