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Армия Израиля заявила о нанесении ударов по 150 объектам в секторе Газа

Армия Израиля заявила о нанесении ударов по 150 объектам в секторе Газа Фото: pexels
Израильские военные за сутки атаковали 150 объектов радикалов на территории сектора Газа, сообщает Zakon.kz.
"За минувшие сутки ЦАХАЛ атаковал в секторе Газа 150 террористических объектов", – говорится в сообщении армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что сухопутные подразделения, ВВС и ВМС ЦАХАЛ продолжают действовать против террористической организации ХАМАС в палестинском анклаве.

В лагере для беженцев Аль-Магази обнаружили шахты 15 подземных туннелей. Также был уничтожен  станок, используемый для изготовления ракет. 

Ранее стало известно, что не менее 22 палестинцев погибли во время новой атаки ЦАХАЛ в Хан-Юнисе.

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