Владимир Путин рассказал, сколько времени уделяет спорту

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сегодня, 10 января 2024 года, на встрече с жителями Анадыря (административный центр Чукотского автономного округа) ответил на вопрос, сколько времени он уделяет спорту, сообщает Zakon.kz.

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