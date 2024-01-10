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Владимир Путин рассказал, сколько времени уделяет спорту

Владимир Путин рассказал, сколько времени уделяет спорту Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин сегодня, 10 января 2024 года, на встрече с жителями Анадыря (административный центр Чукотского автономного округа) ответил на вопрос, сколько времени он уделяет спорту, сообщает Zakon.kz.

Видеоролик опубликовали в Telegram-канале izvestia.

Президент России отметил, что занимается спортом каждый день.

"Я делаю это (занимаюсь спортом. – Прим. ред.) каждый день, минимум по два часа примерно. Чуть побольше бывает... Ну, 2,5 часа", – ответил Владимир Путин на вопрос жительницы Анадыря.

Он уточнил, что предпочитает тренировки в зале и бассейне.

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31 декабря 2023 года, в преддверии Нового года, Владимир Путин обратился к россиянам. Подробнее здесь.

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