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В Москве началась инаугурация Владимира Путина

инаугурация , фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 13:53 Фото: скриншот видео
7 мая 2024 года в столице России, Москве стартовала инаугурация президента Владимира Путина, сообщает Zakon.kz.

Церемония проходит в Большом Кремлевском дворце, в зал внесли государственный флаг России и штандарт президента Российской Федерации.

На церемонию в Кремль прибыли российские чиновники и разные знаменитости, а также зарубежные гости.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что, вероятно, сегодня, 7 мая, Владимир Путин предложит  кандидатуру премьера.

Для Владимира Путина это пятая церемония вступления в должность президента.

Выборы президента России 2024 года прошли с 15 по 17 марта. Итоговый результат действующего президента РФ Владимира Путина на прошедших выборах главы государства составил 87,28%, за него проголосовали 76 млн 277 тыс. 708 человек. 

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