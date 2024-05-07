В Москве началась инаугурация Владимира Путина

7 мая 2024 года в столице России, Москве стартовала инаугурация президента Владимира Путина, сообщает Zakon.kz.

Церемония проходит в Большом Кремлевском дворце, в зал внесли государственный флаг России и штандарт президента Российской Федерации.

На церемонию в Кремль прибыли российские чиновники и разные знаменитости, а также зарубежные гости.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что, вероятно, сегодня, 7 мая, Владимир Путин предложит кандидатуру премьера.

Для Владимира Путина это пятая церемония вступления в должность президента.

Выборы президента России 2024 года прошли с 15 по 17 марта. Итоговый результат действующего президента РФ Владимира Путина на прошедших выборах главы государства составил 87,28%, за него проголосовали 76 млн 277 тыс. 708 человек.