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Ученые впервые пригласили инопланетян посетить Землю

Ученые впервые пригласили инопланетян посетить Землю Фото: pxhere
Группа ученых и лингвистов в американском штате Кентукки отправила в космос необычное рекламное сообщение для инопланетян с призывом посетить Землю в качестве туристов, сообщает Zakon.kz.

Сигнал, как отмечено в публикации Space.com, был отправлен с помощью инфракрасного лазера к звездной системе TRAPPIST-1, расположенной в 40 световых годах или 378 трлн километров от Земли.

В послании закодировано изображение холмистого пейзажа Кентукки, фигур человека и лошадей, а также приведены схемы молекул воды, этилового спирта и гормона счастья дофамина.

Специалисты подразумевают, что объявление достигнет точки назначения к 2063 году.

"Мы нацелены на систему TRAPPIST-1, потому что мы можем получить ответ оттуда в течение срока жизни одного человека при условии, что наше послание кто-то действительно получит и расшифрует".Астробиолог и специалист организации по поиску внеземного разума SETI Роберт Лоддер

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