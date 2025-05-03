В Британии сообщили о секретном документе ЦРУ про базы инопланетян на Земле

В секретных файлах Центрального разведывательного управления (ЦРУ) утверждается, что они раскрыли местонахождение трех баз инопланетян, две из которых находятся на Земле, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Daily Mail, с 1970 по 1980 годы ведомство проводило эксперименты с людьми, которые утверждали, что могут видеть удаленные объекты.

"В частности, в документе описываются предполагаемые базы инопланетян, расположенные на Аляске, в Южной Америке или Африке, а также на крупнейшем спутнике Сатурна Титане", – говорится в публикации.

При этом очевидцы в разговоре с ЦРУ описали три типа предполагаемых внеземных существ: с большой круглой головой и нечеловеческим обликом, бледные с острыми носами и создания, внешне не отличающиеся от людей.

Ранее в ЦРУ обнародовали документы о нападении инопланетян на советских солдат. В них говорится об инциденте, который произошел между 1989 и 1990 годами. Согласно документу, "низколетящий космический корабль в форме тарелки" пролетал над советским подразделением, участвовавшим в учениях.