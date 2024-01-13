"Руки прочь от Йемена": демонстрация в поддержку Йемена и Палестины началась в Нью-Йорке
По информации ТАСС, улица была заблокирована недолго, затем протестующие с палестинскими и йеменскими флагами двинулись на север.
"Байден, ты не можешь спрятаться, мы обвиняем тебя в геноциде", – скандируют протестующие.
Совсем недавно сообщалось, что США и Британия снова атаковали Йемен. В этот раз авиаудар пришелся на северную часть столицы Саны.
Ранее Байден пообещал продолжить бомбить хуситов, если те не прекратят атаки в Красном море.
12 января стало известно, что США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене. Ракетные удары наносились с самолетов, надводных кораблей и подводных лодок, в том числе используются крылатые ракеты "Томагавк".
Позже Йемен пообещал отомстить США и Великобритании за удары по стране.