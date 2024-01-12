Йемен пообещал отомстить США и Великобритании за удары по стране
Фото: wikimedia
Йеменская хуситская группировка "Ансар Аллах" пообещала отомстить США и Великобритании за массированные удары по стране, сообщает Zakon.kz.
"Страна подверглась массированной атаке. Несомненно, Лондону и Вашингтону придется заплатить высокую цену за все ужасные последствия этой агрессии", – написал в социальной сети Х заместитель министра иностранных дел Йемена Хусейн аль-Эззи.
Ранее стало известно, что США и Великобритания нанесли серию ударов по объектам хуситов в Йемене.
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