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Йемен пообещал отомстить США и Великобритании за удары по стране

Йемен пообещал отомстить США и Великобритании за удары по стране Фото: wikimedia
Йеменская хуситская группировка "Ансар Аллах" пообещала отомстить США и Великобритании за массированные удары по стране, сообщает Zakon.kz.
"Страна подверглась массированной атаке. Несомненно, Лондону и Вашингтону придется заплатить высокую цену за все ужасные последствия этой агрессии", – написал в социальной сети Х  заместитель министра иностранных дел Йемена Хусейн аль-Эззи. 

Ранее стало известно, что США и Великобритания нанесли серию ударов по объектам хуситов в Йемене.

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