США и Великобритания нанесли новый удар по йеменской провинции

ВС США и Великобритании нанесли новый удар по йеменской провинции Эль-Ходейда, контролируемой хуситами из мятежного движения "Ансар Аллах", сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала Al Mayadeen, нападению подверглись окрестности порта Рас-Иса в прибрежном районе Эс-Салиф. Телеканал не уточняет, какие последствия повлекла за собой эта атака.

Хуситы атакуют торговые суда, проходящие через Красное море и Аденский залив начиная с осени 2023 года. Это их ответ на израильское наступление в секторе Газа, и они утверждают, что их целью являются суда, связанные с Израилем.



25 апреля хуситы нанесли удары по коммерческим судам Maersk Yorktown и MSC Veracruz, которые принадлежат США и Израилю. 7 марта три человека погибли в результате ракетного удара хуситов по судну в Красном море. Теплоход True Confidence, плавающий под флагом Барбадоса и принадлежащий Либерии, следовал транзитом через Аденский залив. Ранее корабль, атакованный йеменскими повстанцами-хуситами, затонул в Красном море после нескольких дней нахождения на воде.

27 апреля хуситы нанесли ракетный удар по британскому нефтяному танкеру.